Рожден ден днес има олимпийски шампион

Рожден ден днес празнуват:

Валентин Йорданов, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон

Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"

Даниел Цочев, актьор

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант, тромпетист от "Ку-ку бенд"

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП "Глас народен"

Д-р Ирина Павлова, началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Сердикамед“

