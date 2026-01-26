Рожден ден днес има олимпийски шампион

Рожден ден днес празнуват:
Валентин Йорданов, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба
Радка Попова, европейска шампионка по биатлон
Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"
Даниел Цочев, актьор
Йордан Йончев-Гъмзата, музикант, тромпетист от "Ку-ку бенд"
Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП "Глас народен"
Д-р Ирина Павлова, началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Сердикамед“
