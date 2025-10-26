Рожден ден днес има обичан поп певец

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Ербил Халим. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Емил Кошлуков, директор на БНТ
Асен Аврамов, композитор
Д-р Борислав Ацев, специалист по кардиология
Владимир Тодоров, учредител и председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи
Ивелин Попов, футболист
Красен Станчев, икономист, основател на Института за пазарна икономика
Любомир Киров-Любо, певец
Пламен Найденов, член на ВСС
Сантра, певица
