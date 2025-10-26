Рожден ден днес има обичан поп певец

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Ербил Халим. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Да почерпят още:

Емил Кошлуков, директор на БНТ

Асен Аврамов, композитор

Д-р Борислав Ацев, специалист по кардиология

Владимир Тодоров, учредител и председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи

Ивелин Попов, футболист

Красен Станчев, икономист, основател на Института за пазарна икономика

Любомир Киров-Любо, певец

Пламен Найденов, член на ВСС

Сантра, певица

