Рожден ден днес има легендарен поет

Рожден ден днес празнуват:

Михаил Белчев, поет, композитор и певец

Кристалина Георгиева, икономист, председател на МВФ

Андрей Слабаков, режисьор, евродепутат

Александър Текелиев (син), оперен певец и режисьор, директор на Бургаската опера

Боби Ваклинов, тв водещ и рап певец

Владислав Виолинов, актьо

Елена Телбис, актриса

Емил Кременлиев, бивш национал по футбол

Емил Христов, кинооператор и режисьор

Ирен Онтева, манекенка

Цанко Цанков, плувец, шампион на България в най-много индивидуални дисциплини (9)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com