Рожден ден днес има легендарен поет

Рожден ден днес празнуват:
Михаил Белчев, поет, композитор и певец
Кристалина Георгиева, икономист, председател на МВФ
Андрей Слабаков, режисьор, евродепутат
Александър Текелиев (син), оперен певец и режисьор, директор на Бургаската опера
Боби Ваклинов, тв водещ и рап певец
Владислав Виолинов, актьо
Елена Телбис, актриса
Емил Кременлиев, бивш национал по футбол
Емил Христов, кинооператор и режисьор
Ирен Онтева, манекенка
Цанко Цанков, плувец, шампион на България в най-много индивидуални дисциплини (9)
