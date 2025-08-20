Рожден ден днес има изтъкнат хирург

Рожден ден днес празнуват:

Проф. Венцислав Мутафчийски, професор, лекар хирург, офицер, генерал-майор от Военномедицинската служба, началник на Военномедицинска академия, ръководил Националния оперативен щаб за борба с коронавируса в България по време на пандемията

Евгени Стойчев, дипломат

Десислава Стоянова, журналистка, бивша водеща на bTV в "Преди обед", бизнесдама, консултант по медийни и презентационни умения

Иван Вълчев, инженер и алпинист

Пламен Николов, национал от САЩ'94

Симеон Спиридонов, художник

