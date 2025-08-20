Рожден ден днес има изтъкнат хирург

Рожден ден днес празнуват:
Проф. Венцислав Мутафчийски, професор, лекар хирург, офицер, генерал-майор от Военномедицинската служба, началник на Военномедицинска академия, ръководил Националния оперативен щаб за борба с коронавируса в България по време на пандемията
Евгени Стойчев, дипломат
Десислава Стоянова, журналистка, бивша водеща на bTV в "Преди обед", бизнесдама, консултант по медийни и презентационни умения
Иван Вълчев, инженер и алпинист
Пламен Николов, национал от САЩ'94
Симеон Спиридонов, художник
