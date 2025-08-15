Рожден ден днес има Димитър Главчев

Рожден ден днес има председателят на Сметната палата Димитър Главчев. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Празнува и голямата актриса Доротея Тончева.

Да почерпят още:

Бончук Андонов, спортен фотограф, един от доайените на българската спортна журналистика

Владимир Бернер, преводач

Димитър Георгиев, бивш председател на ДАНС

Силви Вартан, френска певица от български произход

Стойчо Стоев, бивш футболист, треньор

Христина Митрева, бивш управител на НОИ, бивш зам.-министър на труда и социалната политика

Янка Рупкина, народна певица

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com