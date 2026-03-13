Протест за "Петрохан"

Близките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на "Петрохан" и в кемпер край Околчица, излязоха на протест. Майката на Николай Златков - Ралица Асенова, призова хората да се съберат пред Съдебната палата в 17:30 часа, съобщава Нова.

Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват. В последното изявление на Прокуратурата беше съобщено, че липсват данни да е имало външен човек по време на настъпването на смъртта и на шестимата.

По-рано Асенова заяви, че по черепа на сина й са открити два проектила и следи от увреждане след настъпване на смъртта, позовавайки се на предоставените й документи по разследването. Самата тя ще говори пред демонстрантите. Знакът на протеста са червени и сини сърца.

Протестиращите отдадоха почит на загиналите с минута мълчание.

