Променя се движението на ключово място в София

Реорганизация на движението във връзка с ремонт на ул. "Хаджи Димитър“ между ул. "Цар Шишман“ и бул. "Васил Левски“. За това съобщи Столична община.



От 25.08.2025 г. до 01.10.2024 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. "Хаджи Димитър“ между ул. "Цар Шишман“ и бул. "Васил Левски“.



Временната организация на движение се въвежда във връзка с извършване на ремонт на тротоарните и пътни настилки на ул.“Хаджи Димитър“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com