Прогнозата за ноември. Ето докога ще се радваме на приятно време

До края на първата десетдневка не се прогнозират сериозни валежи

26 окт 25 | 13:13
Агенция Стандарт

Прогнозите в стратосферата дават първите сериозни сигнали за облика на ноември 2025 г. Според последните карти на WXCHARTS / GFS полярният вихър остава изключително студен и добре организиран през първата половина на месеца. Това означава стабилна циркулация и по-топъл западен поток в по-ниските слоеве на атмосферата — фактор, който обикновено предпазва Европа от ранни студове.

Първа десетдневка (1–10 ноември): Меко и нестабилно начало на месеца

В началото на ноември полярният вихър ще бъде силно концентриран над Северния полюс, с температури в стратосферата до –75°C. Това е ясен знак за стабилен и мощен вихър, който задържа арктичния студ далеч от Европа.

В България това ще се отрази с по-меко от обичайното време – дневни температури между 14 и 18°C, а в южните райони дори до 20°C. Очакват се продължителни периоди с еднотипно време – предимно слънчево, но на места с условия за мъгли. До края на първата десетдневка не се прогнозират сериозни валежи. Възможни са краткотрайни атмосферни смущения, но с кратка продължителност.

Температурите ще бъдат сравнително приятни – между 15 и 20°C, а в планините – между 10 и 12°C. В районите с мъгли дневните стойности ще остават под 12°C. Повишава се вероятността за температурни инверсии, особено в столицата. Минималните температури в много райони ще бъдат около и под нулата, с условия за слани.

Втора десетдневка (11–20 ноември): Преход към по-хладно и мъгливо време

Около средата на месеца центърът на полярния вихър започва леко да се измества към Сибир. Това променя циркулацията в тропосферата и позволява на по-хладен въздух от североизток да достига до Балканите.

В България това ще се усети с понижение на температурите, които ще се доближат до сезонните норми – дневни между 8 и 13°C, минимални между 1 и 6°C. В низините ще зачестят сутрешните мъгли и инверсии.

Към края на периода се очаква преминаване на атмосферно смущение и нахлуване на по-студен въздух от североизток, причинено от „гмуркащ се полярен циклон по периферията на омега-циркулацията“. Тогава са възможни валежи от дъжд и сняг, особено в планините, прогнозират от "Метео Балканс".

Трета десетдневка (21–30 ноември): Застудяване и първи зимни акценти

Към края на месеца моделите показват засилване на югозападния поток в Западна Европа и вероятност за блокиращ антициклон над Източна Европа. Това може да позволи на студени въздушни маси от североизток да се спуснат към Балканите след 25 ноември.

Очаква се осезаемо застудяване, особено в Северна и Западна България. В планините и Предбалкана е възможен сняг, а в низините – дъжд и мокър сняг. При ясно време сутрините ще бъдат студени, с чести слани и отрицателни температури.

