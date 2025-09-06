Прогнозата за 15 септември. Двоен обрат след първия учебен

Какво ще е времето на първия учебен ден в България?

Прогнозата за времето на 15 септември 2025 г. показва типично есенно начало на учебната година, но с влияние както на топъл въздух от юг, така и на по-хладни и влажни маси от северозапад.

Според моделите на ECMWF (Европейски център за средносрочни прогнози), на Балканите ще доминират високи температури, като в Южна България и по Черноморието живакът ще се покачва до 27–30°C, докато в Северна и Западна България се очакват по-умерени стойности между 22 и 26°C, съобщават от "Метео Балканс".

Времето по региони на 15 септември

София и Западна България – облачност с временни разкъсвания, температури около 23–25°C. В следобедните часове са възможни краткотрайни превалявания.

Северна България – температури около 24–26°C, повече облаци, с вероятност за дъжд и гръмотевици, особено в северозападните райони.

Южна България и Родопите – предимно слънчево време с топли есенни температури, около 27–29°C.

Черноморие – топло и приятно време за празничния ден, температури около 26–28°C, с лек морски бриз.

Атмосферна обстановка

Над Северна Европа ще бъде активен циклон, който изпраща студени фронтове към Централна и Източна Европа. В същото време над Средиземно море и Северна Африка се задържат много топли въздушни маси. Балканите попадат на границата между тези два различни потока, което ще създаде динамично време – слънце в южните части, но и вероятност за валежи и гръмотевици на север и запад.

Според Европейски център за средносрочни прогнози, на 16-ти септември, през страната ще премине студен атмосферен фронт, но захлаждането ще е само на 16-ти, а от 17-ти септември, се задава ново затопляне.

