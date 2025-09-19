Проф. Рачев обяви неизбежната новина!

Краят на лятото вече е при нас и ето колко дни ни остават да му се насладим.

В понеделник, вторник, сряда - над 30 градуса. Лято в есента. После започва захлаждане. Но вече си вървим към есента, въпреки няколкото останали топли дни, които ни очакват. Това заяви проф. Георги Рачев за температурите в следващите дни пред bTV.

Целият Балкански полуостров е топло. Време за късно море, обяви с типичната си усмивка и ведро настроение климатологът. Но все пак предупреди, че след последната порция лятна топлина, ще се захлажда.

В София ще е топло, но от четвъртък - понижение на температурите.

В Пловдив застудяването звучи така - 19-20 градуса. Това не са ниски градуси, но не са и 30, с каквито бяхме свикнали цяло лято.

Боровец и зимните ни курорти ще бъдат изведени на преден план, за сметка на черноморските ни курорти. Там се очакват и повече валежи, каза проф. Рачев.

А за тези, които все пак са решили да си подарят още едно късно море, обеща - морето все още е добро - 23-24 градуса. В сряда ще бъде в гребена на топлината - 29 градуса. Засега няма валежи, макар че има вероятност на 25-26 да е по-дъждовно.

В Русе ще е топло, обичайно - 30 градуса в сряда, след което температурите ще се понижат.

А в Плевен - много, много слънце, за да паднем след това на 20 градуса. И надявам се най-после да има тридневна серия валежи, защото са нужни, завърши проф. Рачев.

