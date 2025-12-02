Призрак от комунизма стряска софиянци всеки ден

В сърцето на един от най-престижните столични квартали — „Изток“ — се издига пететажен призрак. Сградата на ул. „Райко Алексиев“ изглежда така, сякаш времето я е забравило: позанемарени фасади, тъмни прозорци и призрачна тишина. Хиляди софиянци са минавали покрай нея, но малцина знаят защо този блок стои изоставен, необитаем и строго охраняван. Историята му обаче започва преди повече от 80 години.

Преди Втората световна война парцелът, на който днес стои мистериозната сграда, е принадлежал на немски индустриалци — едни от многото чуждестранни инвеститори, оформили облика на тогавашна София. Съдбата на имота обаче се променя рязко след 9 септември 1944 г., когато земята е конфискувана като военен трофей от идващата Червена армия — практика, прилагана върху множество германски активи в окупираните територии. Така парцелът преминава под контрол на Съветския съюз и ще остане там десетилетия, независимо от политическите промени.

В края на 60-те години върху терена започва строителство. С решение на Министерския съвет от 1961 г. СССР получава отстъпено право на строеж, а българската държава приема това като естествен жест към „братската“ страна. Резултатът е пететажен жилищен блок, ненатрапчив, но масивен — сателитен корпус за служители на съветското търговско представителство и други структури, действащи под различни прикрития. Тук, зад оградата и дърветата, десетилетия живеят семейства на съветски служители, част от които по-късно българските служби свързват с разузнавателна дейност.

След разпадането на СССР сградата постепенно опустява. Живущите се изнасят, други са отзовани, а трети — по информация от службите в началото на 90-те — просто „изчезват“ след отказан дипломатически статут. Макар на пръв поглед блокът да изглежда изоставен, той никога не остава напълно пуснат на произвола. Вратите се заключват, камерите остават, охрана продължава да следи района. Местните жители разказват, че сградата от години не се обитава, но е наблюдавана като активен обект. Причината: дълго време вътре са били настанявани офицери на руските служби, които впоследствие България изгони във връзка с шпионски скандали. След тях никой не се настанява, но и никой не разрешава на българската държава да влезе.

На хартия част от имота се води собственост на район „Изток“, но общината няма реален контрол. Причината е действащото и до днес отстъпено право на строеж в полза на СССР (днес — Русия), което превръща сградата в частен имот на Руската федерация, без дипломатически статут, но практически недосегаем. Кметът на района Делян Георгиев признава, че многократно е питал дали сградата може да бъде върната към общината, но засега това е юридически невъзможно.

Днес блокът на „Райко Алексиев“ стои мрачен, пуст и заключен. Няма живеещи, но има охрана. Няма дипломатически статут, но има недосегаемост. Пететажен бетонен архив на времена, в които границата между търговско представителство и разузнаване е била тънка като пердето зад прозорците на съветските семейства. И макар бъдещето на сградата да остава обвито в неизвестност, едно е сигурно — апетитите към този имот не са изчезнали.

От години строителната компания за луксозно жилищно строителство „Артекс“ проявява интерес към мястото, но засега дори техните амбиции се разбиват в стената на един стар съветски документ от 1961 г., който продължава да държи целия квартал „Изток“ в напрежение.

