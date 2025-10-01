Никога досега КФН не е прилагала толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател. Никога досега КФН не е пресмятала капиталовата адекватност по толкова ограничителен и открито дискриминативен метод. Никога досега КФН не е работила и настройвала регулаторите в приемащите държави толкова силно срещу български застраховател, нито толкова тенденциозно е участвала в платформа на EIOPA. Платформата на EIOPA за ДаллБогг е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието ѝ относно ДаллБогг, остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател.

По същество, за последните три месеца, откакто трансграничните продажби са забранени от КФН, пазарното поведение на ДаллБогг е издигнато значително над средното европейско ниво. Рядко има работен ден, в който има висящи и неотговорени жалби от същия ден, при регулаторни изисквания между 15 и 45 дни, а плащанията се извършват значително преди всички крайни срокове. Докладвахме и не получихме никакъв коментар по деветте критерия за оценка, спуснати на всички регулатори от EIOPA. Никой не е перфектен, разбира се, но докладите бяха за почти безупречно поведение и доказаха отрицателни показатели с нива под средните за всички пазари.

Вместо похвала, насърчение и ясни указания, днес получаваме ново решение, пълно с общи твърдения и основаващо се на „оплаквания и опасения", които замениха „вярвания и съмнения" от миналото. КФН явно не разбира, че не е църковно настоятелство (вероятно подведено от името ни) и с вярвания и съмнения не може да се упражнява надзорна дейност. Днес, когато ДаллБогг докладва капиталово изискване за платежоспособност (КИП) 153%, или даже по най-тежката методология на КФН 133%, ние получаваме ново решение за спиране в чужбина.

Продължаваме да се грижим за правата и интересите на потребителите навсякъде, да работим за издигане авторитета на България и за постигане на още по-висока капиталова адекватност на най-големия българския застраховател.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com