Почна се! Извиха се километрични опашки по родните пътища

Интензивен трафик затруднява движението по пътя към Гърция, като се е образувала дълга колона от автомобили в участъка между Кресна и Симитли. На места в Кресненското дефиле има кратки раздвижвания, но движението остава силно забавено, предава NOVA.

Основната причина за натоварването е големият поток от пътуващи към южната ни съседка, без да има допълнителен инцидент или временна блокада. Полицията е засилила присъствието си в района и регулира трафика.

Междувременно преди Кресна продължава изграждането на обходното трасе, което се очаква да облекчи движението след завършването му, планирано за следващата година.

