Почина известен наш съдебен журналист

Почина журналистът Иван Рачев, съобщиха от вестник "Банкеръ"

"Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.

Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици.

В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки", отбелязват от изданието.

"Сбогом, брат ми! Нека ти е светло там! Ще ми липсваш винаги! Обичам те", написа известният художник Румен Рачев във Фейсбук, брат на Иван.

Иван Рачев преди години беше и част от екипа на "Стандарт". Беше сърцат човек и всеотдаен колега.

Светла му памет! Съболезнования за близките!

