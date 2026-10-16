Първа реакция за убийството в метрото

Все още няма задържан за жестокия побой над 83-годишен мъж в асансьор на столичната метростанция "Жолио Кюри", който завърши със смъртта на възрастния човек. Разследването продължава, а от "Метрополитен" излязоха със специална позиция по повод трагедията, предава bTV.

Както вече стана ясно, пострадалият е бил открит в изключително тежко състояние, в кома и с множество наранявания. Той е транспортиран в болница, където по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство, но към момента няма информация за задържан извършител.

"Метрото е безопасно"

Изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов коментира трагедията и направи разграничение между сигурността в метрото и инцидентите във външната инфраструктура.

"Метрото е безопасно - няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители", заяви той пред bTV.

По думите му служителите на "Метрополитен" няма как да узнаят своевременно за всеки подобен случай във външната инфраструктура.

Разчитат на камерите за видеонаблюдение

Найденов посочи още, че в района има видеонаблюдение, и изрази увереност, че органите на МВР ще установят виновните. И отправи и призив към гражданите да сигнализират незабавно, когато забележат опасна ситуация.

"Апелирам всички, които виждат, че нещо е нередно и имат телефон в ръка, да сигнализират на тел. 112", каза изпълнителният директор на "Метрополитен".

Към момента остава неизвестно кой е нападнал възрастния мъж и какво е довело до фаталния побой. Разследващите продължават работата по случая.