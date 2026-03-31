Страната отново побеля! Къде вали сняг

Сняг вали по високите части на Родопите, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян.

В района на Пампорово и Превала вали мокър сняг.

На пътноподдържащата фирма е възложено да задейства снегопочистващата техника и да започне обработка на пътните настилки.

От ОПУ - Смолян предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание, да използват зимни гуми и да спазват въведените ограничения.

