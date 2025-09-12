Отново обрат на времето. Вижте прогнозата за седмица напред

Облачността днес ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна.

На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите.

Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър.

Максималните температури ще са от 23°-25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През почивните дни максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд. В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник. Облачността ще се увеличи, главно в Западна България ще има и валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат слабо и максималните ще бъдат предимно между 23° и 28°. Във вторник ще преобладава слънчево време, без валежи. Дневните температури слабо ще се повишат, а минималните ще са между 11° и 16°. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за преминаване на атмосферно смущение. Ще има и превалявания, предимно в планинските райони в западната половина от страната. Преобладаващите максимални температури ще са предимно между 25° и 30°.

