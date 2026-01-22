Отидоха си двама знакови съдии в страната

Двама високопоставени съдии си отидоха от този свят в рамките на 24 часа. Вчера внезапно е починал председателят на Районен съд - Чирпан Атанас Динков, а днес - експредседателят на ямболската Темида и бивш депутат от ГЕРБ и конституционен съдия Анастас Анастасов.

Анастас Анастасов е роден в Ямбол на 10 октомври 1965 г. Бил е председател на Районния съд в града в периода 2000-2009 г., народен представител в XLI Народно събрание от парламентарната група на ГЕРБ, както и съдия в Конституционния съд на Република България. В КС той беше от квотата на НС до изтичането на мандата му, преди избора на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков.

През годините той остави трайна следа в обществения и институционалния живот на страната, пише вестник "Ямбол". "За мнозина той беше не просто юрист и политик, а човек с принципи, спокойна сила и дълбоко чувство за отговорност към закона и обществото. За нас - и за Ямбол - той остава преди всичко достоен човек и верен приятел", допълва местното издание.

В сряда внезапно почина председателят на Районен съд - Чирпан Атанас Динков, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Той има над 28 години юридически стаж в съдебната система, от които над 17 като съдия.

