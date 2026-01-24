Отиде си известен актьор

На 78 години почина актьорът Стоян Георгиев, съобщиха от Драматичен театър „Борис Луканов“. Той е издъхнал на 23 януари в Ловеч.

"Като жива легенда на ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града - изявен деец на читалищната дейност и филателията", посочват от театъра.

Стоян Георгиев ще остане в паметта ни с ролите си в постановките "Боровете не превиват клони", "Приключения на тавана", "Януари", "Хитър Петър" и "Капризите на Мариана".

„Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере“, коментира неговият брат

Той е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. През 2025 г. бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, носител е на редица награди, сред които почетен медал и значка на Ловеч.

"Съболезнования на близките и семейството!





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com