Отиде си голям български лекар

Почина един от най-известните български лекари .

Тъжната новина съобщи в социалните мрежи кметът Стефан Радев. Той написа: Напуснал ни е д-р Веселин Събев.

Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен, които будят дълбоки респект и уважение! Съболезнования на близките му! Поклон!

