Отиде си голям български лекар

Дългогодишен специалист в ендокринологията

11 авг 25 | 12:58
Стандарт Новини

Почина един от най-известните български лекари .

Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен

Тъжната новина съобщи в социалните мрежи кметът Стефан Радев. Той написа: Напуснал ни е д-р Веселин Събев.

Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен, които будят дълбоки респект и уважение! Съболезнования на близките му! Поклон!

