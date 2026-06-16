Ново свлачище на пътя!

Поредно сериозно свличане на земна маса и скални маси наложи спешни мерки за безопасност и ограничи трафика по едно от натоварените планински трасета в Родопите. Активно свлачище в момента затруднява сериозно движението по пътя, който свързва смолянските села Малка Арда и Баните. Официалната информация за природното срутване беше съобщена от дежурния служител в Областното пътно управление в Смолян.

Вследствие на внезапното и мащабно свличане на големи камъни и значителни количества пръст върху асфалта, преминаването на автомобили в този планински участък е силно затруднено. Трафикът се осъществява временно само в едната пътна лента. На мястото веднага са изпратени специализирани машини и екипи на пътноподдържащата фирма за региона, които са започнали незабавни действия по разчистването на падналите от ската отломки и натрупаната земна маса, за да възстановят нормалния габарит на пътното платно.

Органите на реда призовават шофьорите към крайна бдителност

Към настоящия момент пътуването по направлението не е изцяло преустановено, което спестява на водачите преминаването по дълги обходни маршрути из Родопите. Въпреки това от Областното пътно управление в Смолян апелират към всички шофьори да преминават през засегнатото трасе с изключително повишено внимание, съобразена скорост и готовност за внезапно спиране. На мястото има стеснение и присъствие на работници и тежка техника, което увеличава рисковете от произшествия. Очаква се разчистването да продължи до пълното обезопасяване на скалния склон над пътя.



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