Нови подробности за оръжейната фирма. Замесен е мексикански картел

Нови подробности за разследваната оръжейна фирма

Прокуратурата разследва "Сейдж Консултантс" АД за доставка на оръжие на мексикански картел, съобщи БЛИЦ, позовавайки се на свои източници в специалните служби.

Днес представители на Националната следствена служба нахлуха в офиси на фирмата за доставка на оръжие.

Освен по съдебната поръчка от Украйна, българската прокуратура разследва собствениците на "Сейдж Консултантс" АД за доставка на оръжия и боеприпаси на мексиканския картел “Халиско”.

Ударът на авериканските власти

Преди дни стана ясно, че по искане на американските власти по-рано тази година в Испания е бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата “Калашников” и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико.

Българските служби проверяват оперативните данни, че автоматите и боеприпасите са закупени от Мирчев от фирмата на българските оръжейни търговци Генчо Христов и Христо Христов. Петър Мирчев е възнамерявал да снабди “Халиско” и с дронове, както и с противотанкови оръжия.

Мексиканският картел

Мексиканският наркокартел е обявен от САЩ за терористична организация. Днешната акция на българското следствие в офиси и жилища на собствениците на "Сейдж Консултантс" АД у нас идва броени дни след като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети НСлС заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.

Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Тя е собственост на бизнесмените Генчо Христов и Христо Христов. Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия.

За собствениците на "Сейдж Консултантс" АД се знае малко. Името на Христо Христов нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е купил луксозен имот в Бевърли Хилс за 34,6 млн. долара.

Скандалното при тези оръжейни играчи е, че са продавали оръжие и на двете страни - на Украйна скъпо, но и на Русия.

