Нова трагедия разтърси наш град

Неправоспособен шофьор на 32 години е починал в нощта срещу неделя, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Пътнотранспортното произшествие е станало около 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица.

Водачът се блъснал в крайпътно дърво в ляво по посока на движението. Той е управлявал лек автомобил, собственост на друг мъж, посочват от полицията.

Шофьорът е починал по време на транспортирането му към МБАЛ „Христо Ботев“ - Враца, допълват от ОД на МВР - Враца, предава БТА.

С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Враца и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.

