Нова мода при младите. Ето къде живеят

През последните години в България се забелязва интереснатенденция: Младите хора, бягащи от града, се завръщат в родните си села. Каменните къщи, изоставени и рушащи сепрез 90-те години на миналия век, сега се трансформират в малки ферми, арт ателиета и екологични къщи за гости.

В обезлюдени райони като Видин, Монтана и Враца в северозападната част на страната, млади българи на 20 и 30 години, водени от онлайн работа и страст към устойчивначин на живот, реставрират стари домове и си изкарватпрехраната. Някои практикуват биологично земеделие, докато други предлагат реставрираните си селски къщи натуристи в Airbnb.

Според експерти, този ход подкрепя развитието на селските райони и предотвратява изчезването на традиционната архитектура и култура на България.

Петър Димитров, инфлуенсър в социалните медии, казва: „Вместо да се конкурираме за препитание в София, ниеизбрахме тихо да произвеждаме сред природата. Отглеждаме си собствена храна и възраждаме старирецепти.“

Този нов начин на живот също започна да привличавниманието на българските имигранти, особено на тези отЗападна Европа. През последната година 18% отзавърналите се от Германия избраха да се установят в селскирайони.

Експертите смятат, че тази тенденция би могла да дадепример на други страни на Балканите.





