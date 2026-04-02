Магнитна буря удари Земята. Експертите с предупреждение

Мощна магнитна буря удари Земята. Нейното ниво се оценява на K-индекс 5, което съответства на "червено" ниво на активност.

Експертите предупреждават, че магнитната активност може да продължи няколко дни, като се очаква да отслабне до края на седмицата

По време на магнитни бури хората могат да изпитват главоболие, умора или спадове в кръвното налягане. За да се премине по-лесно през този период, се препоръчва повече почивка, избягване на стрес, прием на достатъчно вода и да не се претоварва организмът.

Също така е добре да се прекарва повече време навън, да се осигури достатъчно сън и при необходимост да се следи кръвното налягане и да се приемат лекарства.

