Нов ред за събиране на дълговете. Край на тормоза

България е единствената страна в Европа, в която дори и най-малките дългове по комунални услуги – като неплатена сметка за телефон от 50 лв. – се събират само чрез тежки и скъпи принудителни мерки. Това често води до парадоксални ситуации, при които крайната сума за плащане нараства до няколкостотин лева, след като се начислят съдебни такси, адвокатски хонорари и разноски по принудително изпълнение.

Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) предлага промяна в тази практика. С конкретно законодателно предложение до Министерството на правосъдието, от Камарата настояват у нас да бъде въведена възможност за доброволно събиране на малките комунални задължения, каквато вече успешно функционира в редица държави от ЕС, както и в някои съседни страни.

Темата беше водеща по време на работна среща в Белград между българската и сръбската камара на съдебните изпълнители. „Когато няма държавна принуда, се прилага принципът на доброволността – кредитор и длъжник стоят един до друг като равен с равен“, подчерта Георги Дичев, председател на КЧСИ.

Какво представлява доброволното събиране?

Моделът, който се прилага във Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Люксембург, Румъния, Шотландия, Сърбия, Черна гора, Словения и Швейцария, залага на тристранен диалог между кредитора, длъжника и съдебния изпълнител. При неизпълнение на задължения, вместо незабавно да се пристъпи към съд и принудително изпълнение, се създава възможност за договорка извън съда, посредничеството се осъществява от частен съдебен изпълнител.

Само ако страните не постигнат споразумение, се преминава към традиционното, принудително изпълнение.

Какви са ползите за длъжниците?

По-ниски разходи: Спестяват се съдебни такси, адвокатски хонорари и други разноски, които често превишават многократно първоначалния дълг.

По-бързо уреждане на дългове: Длъжникът има възможност за разсрочване, отсрочване или пълно погасяване при по-гъвкави условия.

Избягване на съдебни производства и запори: Решението се търси чрез съгласие, а не чрез съдебна принуда.

Психологическа полза: Липсата на заплахата от съдебни действия и запори върху заплата или имущество често мотивира хората да потърсят диалог и решение.

Европейският опит

В Сърбия, която въведе доброволното събиране преди 10 години – колкото е и историята на частното съдебно изпълнение у нас – моделът работи успешно и е доказал своята ефективност. Статистиките сочат, че значителна част от малките задължения се уреждат доброволно, без излишни конфликти и разходи.

„С доброволното изпълнение длъжниците не се чувстват пресирани, а включени в процеса на намиране на справедливо решение“, обяснява Георги Дичев. По думите му, европейският модел дава възможност за справедливо, икономически ефективно и социално чувствително разрешаване на проблемите с малките задължения.

Предложението вече е в ръцете на Министерството на правосъдието. Ако бъде прието, България най-сетне ще се присъедини към добрата европейска практика и ще даде шанс на гражданите си да уредят дълговете си разумно и с достойнство – без съдебни драми и ненужни разходи.

