Напрежение с бюджета. Нов опит за Тристранка

Напрежението около приемането на бюджета остава голямо. След като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, очакванията бяха, че още този вторник представители на Съвета за съвместно управление ще проведат среща с тях. Такава среща няма да има, но NOVA съобщи, че във вторник синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ.

Междувременно стана ясно, че нов опит за Тристранен съвет ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват. Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета.

Премиерът Росен Желязков все пак очаква в края на седмицата бюджетът да бъде внесен в Народното събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com