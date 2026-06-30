Министър Абровски излезе с важна новина. Засяга всички ни

Държавният контрол върху качеството и проследимостта на храните в България навлиза в нова, по-строга фаза. След като бяха извършени масирани инспекции в сектора на млекопроизводството, проверките се разширяват и върху месото, плодовете и зеленчуците. Това обяви пред медиите министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Край на „разградения двор“ в земеделието

Министър Абровски беше категоричен, че секторът дълго време е бил оставен без ясна представа за реалните обеми на производство и внос. При започването на контрола върху млякото е станало ясно, че твърденията за огромен внос не отговарят на истината. Тогава министерството не е разполагало с информация какви количества суровина постъпват ежедневно в предприятията, което прави управлението на сектора невъзможно. Поради тази причина министърът определи земеделието в момента като огромен разграден двор, в който никой не знае какво точно се случва.

Според него този отрасъл трябва да се разглежда като част от националната сигурност и държавата има нужда от точни данни, за да провежда ефективни реформи. Основен проблем остават и честите промени в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през последните шестнадесет години. Вместо да защитят европейските фермери от трети страни, тези реформи са създали изкуствена конкуренция между самите държави членки.

Парадоксът на посредниците и скъпите череши

Като най-сериозен удар върху джоба на потребителя и доходите на фермерите министърът посочи огромния брой прекупвачи по веригата. Сегашният модел на пазара не носи полза за никого, освен за посредниците, които изяждат добавената стойност.

Пресен пример за това е пазарът на череши, където прекупвачите изкупуват прекрасна българска продукция от стопаните за едва деветдесет евроцента на килограм. Докато същата стока измине пътя до щанда в магазина обаче, цената ѝ скача драстично и достига до четири евро. Амбицията на министерството е да въведе строг ред и в сектора на плодове и зеленчуци, като се осигури пълна проследимост на стоката от нивата до крайната търговска мрежа.

Българската храна като естествен избор

Основен приоритет на правителството остава повишаването на конкурентоспособността на родните производители. Според земеделския министър консумацията на родно производство трябва да се превърне в даденост и естествен избор за българите. Въпреки това целите на страната трябва да бъдат много по-големи, а именно осигуряване на сериозен износ на продукция с висока добавена стойност и завоюване на позиции на международните пазари.



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