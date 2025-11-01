Метеоролозите предупредиха за студена изненада

Според последните дългосрочни прогнози на Severe Weather Europe, краят на есента 2025 г. ще бъде сравнително спокоен за по-голямата част от Европа, като температурите ще се движат около нормалните стойности или леко над тях. Северозападните райони на континента могат да бъдат засегнати от прохладни морски въздушни маси, които ще ограничат затоплянето, но в южна и източна Европа, включително на Балканите, есента ще завърши с умерено и стабилно време.

Ноември: преходен месец

Прогнозите за ноември показват високо налягане над Европа, което ще поддържа топли или нормални температури в началото на месеца. Средата на ноември обаче може да донесе понижение на температурите в централните и западните части на континента. За Балканите това означава сравнително спокойно есенно време с малка вероятност за краткотрайни студове.

Началото на зимата 2025/2026

Декември започва с високо налягане над Гренландия и северните полярни райони, което ще влияе на времето в Европа. Това може да доведе до мек старт на зимата, с температури около или малко над нормата за сезона.

Все пак метеоролозите предупреждават за възможна „студена изненада“, съобщават от "Метео Балканс". Ако полярният вортекс се отслаби или промени позицията си, студен въздух може да нахлуе в континенталните райони, включително на Балканите. В такъв сценарий низините могат да усетят по-студено време, а планинските райони – ранни снеговалежи.

Какво да очакваме на Балканите

Прогнозата за Балканите е умерена:

Низините ще се радват на нормални или леко по-високи от нормата температури, без екстремни студове в началото на зимата.

Планинските райони могат да получат ранни снеговалежи, особено ако студен въздух проникне в региона.

В общия случай есента ще завърши спокойно, а зимата започва меко, с възможност за кратки студени периоди, които ще определят локалните снеговалежи.

Прогнозата подчертава, че дългосрочните модели на времето остават динамични и детайлите за отделните региони на Балканите могат да се променят. Въпреки това, текущите данни предполагат относително спокоен преход от есента към зимата, без значителни температурни колебания за по-голямата част от полуострова.

