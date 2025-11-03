Мелето на "Витошка"! Вижте как пиян помита 6 коли като клечки /ВИДЕО/

Първи кадри от адското меле на "Витошка", в което пиян шофьор помете като клечки 6 коли. Видеокамера е уловила момента, в който водачът буквално отнася една от тях. Инцидентът стана в неделя вечерта.

По чудо няма пострадали. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Свидетели говорят за 1,7. Той беше задържан за 24 часа.

На кадри, предоставени от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи шофьорът.

Константин Атанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук. Контейнерът е изхвърчал много метри напред.

Той разказа пред NOVA и за поведението на шофьора: "Всички го видяха. Хората, възмутени, едва ли не щяха да го линчуват.

Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.

Шофьорът е имал и спътничка. Тя е давала обяснения, че не са се движели с голяма скорост.

"Пожарната дойде. Рязаха тенекии. Те (пътуващите) не бяха пострадали", каза още Атанасов.

Хората коментирали, че автомобилът се е движел с над 150 км/ч.

"Редовно се случва. Нагли. Карат тук мощни автомобили с голяма скорост. Не е за пръв път. Преди една година дори имаше същия случай, но с по-малко коли - две", обясни Атанасов.

