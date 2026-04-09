Мълния удари самолет край Варна

Товарен самолет Boeing 747-443 на Atlas AIR е бил ударен от светкавица по време на излитане край Варна, съобщават от "Метео Балканс".
От специализирания сайт за метеорология допълват, че инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда.
По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане.
Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета.
От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии.
Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.
