Мълния удари самолет край Варна
Инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда
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Инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда
София. ЦСКА в крайна сметка откри първата си контрола от летния подготвителен лагер. След като преди няколко дни старши треньорът на "червените" Христ...
Берлин. Светкавица порази парти и изпрати 39 гости в болницата. Осем от тях са в тежко състояние. Инцидентът станал по време на честване на Деня на б...