Световен медиум каза кой ще управлява България

„Възможността да избухне Трета световна война е най-голяма през 2040 година. Тя няма да тръгне от Украйна“. Това прогнозира световноизвестният феномен Жуселино Нобрега да Лус.

Бразилецът се прочува с това, че от години пише писма до знаменитости и световни лидери, в които ги предупреждава за опасности.

Сега медиумът предрича, че ни делят 14 години от най-страшния конфликт.

„Сблъсъкът сега между Иран, Израел и САЩ ще бъде само прелюдия към голямата война. В нея вече ще се включат Северна и Южна Корея, Китай, Русия, САЩ, а накрая и Индия. Да се надяваме хората да помъдреят дотогава и да се избегне този глобален сблъсък, след който светът вече няма да е същият“,

казва Жуселино в интервю пред вестник „Телеграф“. Той обаче пояснява, че бъдещето е „отворено“. „Само участниците в него имат силата да го променят. При личното бъдеще процентът, при който всеки сам може да промени съдбата си, е много голям. Докато в груповото бъдеще зависи от много хора и там промяната е по-трудна“, казва феноменът.

На въпрос какво е бъдещето на Европейския съюз, Жуселино отговаря: „До 2027 година икономиката ще върви надолу. Това ще е причина да се усилят и проблемите, които и сега ги има: бюрокрацията, корупцията на високи нива, към които ще се прибавят и някои вътрешни за самите страни проблеми. Не е тайна, че доста решения на самата Европейска комисия създават спънки на някои страни, които и сега мислят за отцепване. А тези гласове само ще се засилват.

До 2031 г. ще станат общо 4-5 държавите (като Португалия, Испания и др.), които ще са готови да напуснат, защото ще счетат, че извън съюза ще са много по-добре. Германия, Франция, Белгия и Холандия са тези, които ще изсмукват икономически останалите“.

Интересна е и прогнозата на бразилския медиум за България – според него шанс да влязат в следващия парламент ще имат 7 партии. „Нестабилността в България ще продължи. Ще имате някаква коалиция. До 2027 година, докъм края й, ситуацията тук ще бъде ту нагоре, ту надолу.

Но от 1 януари 2028 година ще започне едно бавно издигане във всички сфери. Този процес на възход, разбира се, ще зависи от промяната на политиката и самите политици.

Те трябва да разберат, че народът също трябва да диша и да се храни. Тук говоря за установяване на едни по-честни и ясни отношения между управляващи и управлявани“, смята Жуселино.

Най-странно обаче си остава твърдението му, че вижда около 500 000 години напред във времето…

