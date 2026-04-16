Магнитна буря ни удря на изборите

На Слънцето се е образувала голяма „дупка“ в атмосферата му, известна като коронална дупка. Тя постепенно се завърта и вече е насочена към Земята.

От този регион се излъчва ускорен слънчев вятър, който се очаква да достигне нашата планета около 19-20 април. При взаимодействието му със земната магнитосфера има вероятност да се активират слаби геомагнитни смущения от клас G1.

Тези явления обикновено не са опасни, но могат да доведат до:

леки смущения в радиокомуникациите

минимални колебания в работата на сателитни системи

възможност за слаби полярни сияния в по-високите географски ширини

Короналните дупки са области от Слънцето, откъдето магнитното поле се „отваря“ към космоса, позволявайки на слънчевия вятър да излиза с по-висока скорост. Именно този поток е причината за очакваните геомагнитни ефекти при срещата му със Земята.

Астрономите продължават да следят развитието на явлението и евентуалната му сила при достигане на планетата, пише "Метео Балканс".

