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Леко земетресение в Родопите. Има ли повод за притеснение?

От: Рачо Рачев -
Леко земетресение в Родопите. Има ли повод за притеснение?
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Земен трус с магнитуд 3,1 по Рихтер и с дълбочина от десет километра е регистриран в близост до град Хаджидимово днес в 6.36 часа българско време. Това съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център към института епицентърът на земетресението е на 14,1 километра югозападно от град Доспат, област Смолян, и на 141 километра от София.

Няма съобщения за материални щети.

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