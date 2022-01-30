Леко земетресение в Родопите. Има ли повод за притеснение?

Земен трус с магнитуд 3,1 по Рихтер и с дълбочина от десет километра е регистриран в близост до град Хаджидимово днес в 6.36 часа българско време. Това съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център към института епицентърът на земетресението е на 14,1 километра югозападно от град Доспат, област Смолян, и на 141 километра от София.

Няма съобщения за материални щети.