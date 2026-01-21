Легендарен рокаджия прочете присъдата на държавата

Йордан Караджов е известен български рок певец и вокал на обичаната от поколения българи група „Сигнал“, роден е на 20 януари 1952 г. в София. Той е един от най-известните музиканти у нас, с над 6000 концерта на групата, оставаща в историята с вечните хитове „Сбогом“, „Да те жадувам“, „Може би“ и много други. И до днес публиката пее заедно с Данчо в зали и концерти на открито, а групата ще отпразнува 48 г. от създаването си през настоящата година на Огнения кон.

Данчо Караджов започва кариерата си в група „Кенари“ към читалище „Светлина“, след това пее в „Златни струни“, а от далечната 1978 г. е „верен“ единствено на „Сигнал“.

Ето какво сподели Данчо Караджов за себе си и творческите планове на „Сигнал“ специално за „Марица“.

- Г-н Караджов, как сте в началото на годината и какви са настоящите творчески планове на група „Сигнал“?

- Много добре съм, засега. Чувствам се чудесно. На 14 февруари имаме голям любовен концерт в зала 11 на НДК, в кино „Люмиер“ и всъщност оттогава нататък ще имаме концерти и турнета, с които ще отбележим 48 г., откакто сме се пръкнали като група „Сигнал“. Готвим един концерт за 24 май в Лондон, все още е в процес на организация.

Иначе, основно в България ще имаме изяви, по спортни зали и летни театри, в малки и големи градове, където сме били през тези години. Ще се срещаме с публиката, която за наша голяма радост продължава да ни следва. Много се гордеем, защото България е малка страна и да се поддържа интересът към един артист толкова дълго време никак не е лесно. Но при нас се случи, имаме хитове, които вече 48 г. шестват и радват хората.

Преди година издадохме нов албум, за който никой не разбра, за съжаление.

Това е една лоша практика на статуквото у нас, защото се опитват по всякакъв начин да „убиват“ по-възрастните музиканти и групи. Дава се път на младите, а някой от тях са безкрайно некадърни. Затова засега няма да издаваме нов албум и песни.

- Намирате ли разлика в отношението на публиката към вас за тези 48 г. – имате ли по-млади последователи?

- Имаме по-млади последователи, което ни прави много горди, че сме оставили дълбока следа в душите на техните родители, баба или дядо. Когато дойде по-млад човек да ми каже нещо хубаво след концерт, аз го питам откъде знае за нашата група и разбирам, че у дома са се слушали наши плочи и песни. Това е чудесно, че има приемственост, защото ще ни даде възможност още малко време да пеем за хората. Дано дочакаме 50-годишния юбилей на групата ни.

- Обидно ли ви е че, утвърдени имена в музиката у нас не се лансират публично и широко?

- Да, чувстваме се засегнати от това, че се дава път само на младите. Да речем, едни „Ролинг Стоунс“, продължават да пълнят световните стадиони и никой не се е сетил да ги накара да слязат от сцената и да се разколебаят в това, което са. Докато тук нещата са доста по-различни.

Да не говорим за чалгата, която „уби“ 2 поколения и продължава да го прави.

Това е част от тази трагедия, за която говорим.

Но рокаджията е доста голям инатлия по душа и по верую, така че обидени или не, на нас не ни се отразява на работата. Когато се изправим на сцената пред публиката, виждаме, че няма никакво значение дали са ни пускали по радиа и телевизии, хората достатъчно добре приемат нашето творчество и изкуство.

- Какво ви дадоха и ви отнеха тези 48 години на сцената?

- Дадоха ни огромната любов на публиката. Когато започнахме да свирим като момчета, ние сме искали единствено да бъдем музиканти и хората да ни запомнят на сцената с нашите песни. А те се оказаха непреходни. Естествено, всеки от нас е платил и своята лична цена, защото в много от годините не сме били при семействата си.

Моите деца се родиха в началото на кариерата на „Сигнал“ и съпругата ми Марияна ги отгледа сама, което никак не е лесно. Аз почти постоянно бях на дълги турнета у нас и в чужбина, така че платихме някаква цена. Но всичко, което се случи с групата като преживяване и успехи, по някакъв начин осмисля тази цена.

- Вие кога и защо решихте да бъдете музикант?

- Това беше преди почти 60 години. Естествено, „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ са в началото на моето желание да ги имитирам по някакъв начин.

Бях на 12 г., когато за първи път излязох на сцена по случай тържество за 24 май в училище „Максим Горки“ в „Красно село“, в София, където съм завършил 8-ми клас. Оттам тръгнаха нещата. Постепенно каквото можех събирах като информация, слушах плочи, разбрах, че имам дарба да композирам. От ден на ден с мои приятели от махалата се учехме един друг на акорди, годините минаха, влязохме в една група „Кенари“ и после бях в „Златни струни“, където пях 8 години, а през 1978 г. направихме „Сигнал“.

Аз съм първата и единствена музикална птичка в моя род.

Дъщеря ми Лора също пее, но тя вече има трето дете и се отказа напълно от всичко това. Дава приоритет на семейството и децата.

- Може някой от внуците да поеме щафетата…

- Възможно е, макар че за момента не тая подобни надежди. Може по-нататък в годините някой от внуците да реши да се занимава с музика и пеене.

- Родителите ви подкрепиха ли ви тогава в избора на професия?

- И двамата ми родители не са ми пречили в избора на това, което искам да правя. Аз завърших Техникум по художествени занаяти с рисуване. Имах дарбата и да рисувам, много добър бях в графиката, но китарата излезе по-силна. Занемарих едната си дарба през годините. Майка и татко по никакъв начин и за секунда не са ми пречили да бъда това, което съдбата ми определи, за което съм им безкрайно благодарен.

Навремето имаше много табута, които родителите създаваха сами.

Но ние със сестра ми живяхме много свободно и то си пролича в моя избор да бъда рок музикант в онези години.

С уникални възможности и способности съм все още по история и география, но това ми остана като хоби. Професионалното отношение към музиката беше и е водещо в моя живот.

- Има ли нещо, което ви тревожи около социално-икономическата ситуация у нас в момента?

- На фона на моите 74 г. вече нищо не може да ме изненада. Не вярвам засега да се случи нещо добро в нашата невероятно красива страна. Имаме отвратителна държава и прекрасна родина. Радвам се на успехите за Шанген и Еврозоната, но дотам – нищо повече няма да се случи за добро. Смятам, че у нас нищо не се е променило за последните 36 години, никакъв режим не сме сменили и се подписвам под това, което казвам.

До ден-днешен от 90-та година насам не съм гласувал нито веднъж.

Малко след 1990 г. един ден в комплекса „Дружба“ до Варна видях как депутати от СДС тогава и БСП играят заедно карти на плажа. Още тогава разбрах, че тези хора разиграват театър пред нас.

Иначе, съм един от щастливите хора, които приеха еврото за истина. Вярвам, че това е невероятна стъпка напред, която успяхме да направим. Доволен съм, че приехме еврото като наша валутна единица.

- Вие сте расли и живели в соца, а после и в демокрацията. Кои години бяха най-тежки според вас?

- Когато живеехме в социализма, съм се сблъсквал с такива идиотщини, които един здрав разум не може да приеме в никакъв случай. Ние, музикантите, имахме малка възможност да излизаме на Запад, за да видим какво се случва там.

Ходили сме в Норвегия, Швеция, Дания, Холандия, бившата Федерална Германия. Но това, че вече и внуците ми могат да пътуват където искат, говори, че днес нещата са доста по-добре от онези мрачни времена, в които живяхме ние. Все пак, сега е по-добре от времето на соца.

- Как сте със здравето - диабетът „слуша“ ли ви?

- Той си съществува, в лека форма е, на хапчета съм. Добре съм със здравето. Не се вманиачавам на тази тема, защото ще се разболея още повече.

- Каква е формулата на успешния рокаджия?

- Това, че имахме късмета да направим успешни песни, които и до ден-днешен живеят. Имахме късмет да ги представим на публика и тя да ги направи хитове, които не остаряват. Късмет е да попаднем на семейства, които

да не ни пречат да работим това, което искаме.

Защото, ако един човек на изкуството не е спокоен вкъщи, няма да се представи добре на сцената. Господ ни помогна много със съпругите, които избрахме, за да успеем.

- Как ще отпразнувате рождения си ден?

- Не уважавам рождения ден като случка в човешкия живот. Така че няма да го празнувам, ден като всички останали.

