Култова родна актриса призна, че проси

„Няма от какво да живея, срам ме е, че прося, но това е положението ми.“

Това са тъжните думи на 75-годишната актриса от култови български филми – Александра Братанова. Тя помоли фейсбук приятелите си за финансова помощ, като остави и сметката си за всеки, който пожелае да се включи с колкото може. Актрисата от години живее с мизерна пенсия и едва се оправя, но сега явно положението е драматично.

„Мили хора, с които сме заедно на моята страница. Обръщам се към вас със следната молба. Дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант. Слагам тук банкова сметка, на която който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно. Сметката ми е BG32STSA93001521042061 – Александра Николай Братанова“, написа Братанова.

Няколко души почти веднага се отзоваха на апела й. Братанова им благодари поименно. Според нейни колеги голямата актриса няма възможност да си плати парното и цяла зима е стояла на студено. Сега шокиращо високите сметки за ток също я затруднили доста и имало опасност тя да остане на тъмно. Срам – не срам, Братанова се принуди да потърси подкрепа от приятелите в социалните мрежи.

Сашка взима минимална пенсия, а единственият й доход е представление, което играе веднъж в месеца – „Болки на душата“, копродукция на Столичен куклен театър и театър „Възраждане“. „Едното ми удоволствие е това“, казва актрисата. Иначе през 2021 г. тя продаде апартамента си, за да може да си плати дълговете и заживя с двете си близначки в малка гарсониера.

„През годините на никого не съм разчитала освен на себе си. И това е един урок, защото като се сближиш с някого, ставаш уязвим, и в един момент този човек може да се обърне срещу теб. На мен целият живот ми е такъв – все ме удрят точно там, където ми е слабото място. Затова има една приказка – ако някъде те боли, мълчи и не разказвай, защото веднага ще се появи някой точно там да те удари“, казва тъжно актрисата.

„Веднага ще се задействам и ще напиша името й с предложение до Министерство на културата за пожизнена награда. Тя го заслужава, как не сме се сетили по-рано“, обеща шефът на артистите Христо Мутафчиев. Разбира се, процедурата е тромава и бавна, но въпреки това има шанс актрисата да получи някакви средства да живее достойно.

Че на Сашка трябва да се помогне, е категоричен и Рашко Младенов, от когото актрисата има две деца, макар да не са имали брак.

