Кола за 1 млн. лв. на "Величие" стана на сол на пътя

Популистите, които мислят за народа, показаха имуществото си, макар и по лош повод.

Тузарски Макларън се е ударил в мантинелата край пътя Ямбол – с. Хаджи Димитрово.

Инцидентът е станал около 16:30 часа. Това става ясно от публикация във Фейсбук.

От снимката става ядно, че возилото е една от лускавите служебни коли на „Величие“, а именно Макларън 750S, чиято цена е близо 900 000 лева.

По първоначални данни, заради мократа настилка скъпото возило е поднесло и се е ударило в предпазното съоръжение. Нанесени са само материални щети, движението не е затруднено.

Водачът е с отрицателни проби, уточниха от полицията. В социалните мрежи се появиха предположения за суми за ремонта на колата.

Освен Макларън, хората на Ивелин Михайлов се пъчат и с друг скъп автомобил. И той служебен. Става въпрос за Ферари S 900, който струва близо милион лева.

С въпросните два автомобила "Величие" агитира за нови поддръжници, обещавайки им, че ако се присъединят към партията ще могат да карат подобни коли,пише Блиц.

