Ключова промяна на Великден. Засяга шофьорите

В почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по Дунав мост при Русе ще е без ограничения в двете платна. Предвижда се в последния работен ден – на 9 април, да бъде възстановено преминаването в 320-метровия участък в платното в посока България, в който в момента се извършват строително-монтажни работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

Припомняме, че основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно, в зависимост от метеорологичните условия, като работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

В момента строително-монтажните работи в 320-метровата отсечка се изпълняват в график. Поставя се армировка и болтови дюбели за закрепването на стоманобетонните пътни панели. Продължава монтирането на отводнителния колектор, подготвя се полагането на хидроизолация по тротоарната зона, производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, монтажът на реставрирания парапет, полагането на хидроизолация по пътната плоча и на долен асфалтов пласт. Целта е всички строителни дейности в този участък да завършат до 9 април.

След почивните дни за Великден - от 14 април, се предвижда да продължат строително-монтажните работи в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на Дунав мост е през юни 2026 г.

Основният ремонт на моста при Русе започна на 10 юли 2024 г. Трасето на българската територия, който е част от път I-2, е с обща дължина 1,057 км. От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана.

