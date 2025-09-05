Извънредно от Русе за полицай Кожухаров

Състоянието на комисар Кожухаров няма промяна, остава стабилно.

Това заяви Александър Ковачев, зам.-директор на ОДМВР-Русе пред журналисти.



Той обясни, че е директорът се обажда на дежурен екип веднага след инцидента, а действието се развива пред блока на комисар Кожухаров, предаде "Фокус".

Соченият за бияч на полицейския шеф от Русе се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният С.А.

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.

Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе обясни, че са събрани много допълнителни данни и доказателства, а медицинската документация е позволила квалификация "Тежка телесна повреда – общо разстройство на здравето с опасност за живота". Това е наложило вече делото да се наблюдава от Окръжна прокуратура. Маринов поясни, че ще има и допълнителни обвинения след допълнителните медицинска и техническа експертиза. Според прокурора почти всички са се разкаяли, искали да дават обяснения и съжалявали за случилото се.

Зам.-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев каза, че още вчера има два екипа на жандармерията които помагат на полицията в Русе. Всички екипи "ще наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта" като мерките са за неопределено време.

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на ст. ком. Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение,предаде NOVA.

