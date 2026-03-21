Извънредна ситуация в голям столичен МОЛ

За извънредна ситуация и напрежение в столичен мол съобщава "Фокус", позовавайки се на очевидци в социалните мрежи.



Потребител е публикува видео във Facebook от Mall of Sofia, на което се чува сигнал за евакуация. Ситуацията се е разиграла около 12 часа.



На кадрите се вижда, че към този час търговският обект е пълен с клиенти, които бързат да го напуснат по-бързо.



Към момента няма официална информация за причината, довела до евакуацията.

