Източвал НЗОК офталмолог стана национален консултант

Лекар, уличен в източване на Здравната каса и фалшифициране на документи, беше повишен в национален консултант по очни болести. Това разкри разследване на журналиста Васил Иванов. Става дума за доцент Борислав Кючуков, шеф на очната клиника в ИСУЛ, срещу когото и в момента се води разследване от прокуратурата и ГДБОП.

Проверка на Здравната каса, разследване на прокуратурата и ГДБОП, уличи доцент Кючуков, че е източил 300 000 лева от здравните ни осигуровки за период от 3 години. Експертиза доказва, че лекарят е записвал в медицинската документация, че е извършил сложни операции на всички 860 пациенти, които са отишли в клиниката за рутинната процедура премахване на перде. За рутинната процедура Здравната каса заплаща 360 лева, а за написаните от Кючуков усложнения – двойно повече - 700 лв.

След като лекар от отделението сигнализира за измамата, касата назначи проверка от трима водещи експерти, които прегледаха пациентите на Кючуков. „В оперативния журнал при пациентите е написано едно и също нещо, а не може при всички пациенти да настъпи едно и също усложнение. Според мен е нереален този процент на усложнения”, коментира доцент Анета Мишева, проверяващ експерт.

Проверяващият експерт проф. Ботьо Ангелов е категоричен, че е хванал доц. Кючуков в нарушения. „Това, което е писано вътре, че е правена такава предна витректомия, такова действие няма извършено хирургично. Но неговото нарушение най-вече е, че той е организирал организирана престъпна група. Това на практика е документално престъпление, и то взето само едно. Умножено по 851, си представете колко документални престъпления са. Отделно информиране на касата, отделно източване на ресурс”, коментира проф. Ботьо Ангелов.

Измамата се потвърждава и от друг факт. Операцията от 700 лева се извършва с един специфичен инструмент за еднократно ползване, наречен витреотом. За всичките 860 пациенти обаче клиниката е разполагала само с един такъв.

„Дадоха обяснения, че въпреки че е еднократен, са го използвали многократно и т.н.”, обясни управителят на НЗОК Дечо Дечев. „Категорично е източване на касата. Тук вече се намесват и чисто криминални елементи, в смисъл, че се описва състояние на пациента в официални документи - епикриза, оперативни протоколи и т.н., които явно не съдържат обективна информация”, допълни д-р Дечев.

Междувременно, докато течеше разследването на ГДБОП, доцент Кючуков оглави експертния съвет по очни болести към здравния министър. Предложен е от останалите членове на съвета, който реши да го защити. Здравната каса наложи глоба от 300 000 лева на болница ИСУЛ заради доказаното източване на пари.

