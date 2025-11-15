Иво Сиромахов разсипа селяните, окупирали София

Силни, но точни думи за причините на един сериозен проблем.

Писателят и сценарист Иво Сиромахов предизвика нова вълна от полемика в социалните мрежи с коментар по повод недоволството около цените в синя зона.

Той реагира рязко на протестите срещу увеличението на таксите за паркиране в центъра на столицата.

„Какво сте се разревали за синята зона? Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране", написа Сиромахов.

В коментарите под публикацията си той допълни още по-остро:

„Снимайте се пред НДК и се прибирайте на село!"

Думите му мигновено предизвикаха противоположни реакции — от подкрепа заради директния стил до критики за обобщения и обидни квалификации. Публикацията отново разгоря спора около паркирането в София и социалното напрежение между столичани и хора от други населени места.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com