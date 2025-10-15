Истина ли е? Какво става с BG паспорта

Българският паспорт дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с американския,

след като привлекателността на документа, издаван от САЩ, падна на най-ниското си равнище в класацията "Хенли" (Henley Passport Index), която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни.

Българският паспорт се нарежда на 14 място (което си поделяме с Кипър) и осигурява безвизов достъп до 178 страни, посочва БТА. Той се е изкачил с едно място в сравнение с началото на годината, когато е бил на 15-та позиция, въпреки че отново е давал достъп до 178 страни, но отстъпва с едно място в сравнение с класацията през юли.

Американският паспорт за първи път отпада от Топ 10 на най-влиятелните паспорти по света.

След като зае първото място през 2014 г., сега той достигна до 12-та позиция, която си поделя заедно с Малайзия. Документът на САЩ позволява на притежателите си безвизов достъп до 180 от общо 227 страни по света.

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея (190 държави) и Япония (189 държави). След тях четвърта позиция си поделят пет европейски страни – Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария, с безвизов достъп до 188 държави.

Британският паспорт, който бе на първо място през 2015 г., сега също пада до най-ниската си позиция от създаването на класацията. От юли той падна от 6 на 8 място, въпреки че все още се задържа в челната десетка.

