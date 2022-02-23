Имaт рожден ден днeс
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Васил Едрев, кмет на Айтос
Красимир Гайдарски, волейболист
Ралица Балева, топ модел
Явор Гърдев, режисьор
Ангел Лабов, дългогодишен международен съдия по баскетбол
Георги Думанов, карикатурист, аниматор, режисьор
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части в София в сряда
Благодарение на член-кореспондент Йордан Йорданов знаем как е изглеждал цар Калоян
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