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Имaт рожден ден днeс

От: Агенция Стандарт -
Имaт рожден ден днeс
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Васил Едрев, кмет на Айтос

Красимир Гайдарски, волейболист

Ралица Балева, топ модел

Явор Гърдев, режисьор

Ангел Лабов, дългогодишен международен съдия по баскетбол

Георги Думанов, карикатурист, аниматор, режисьор

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