Иде ли край на безплатното паркиране за електромобили в София?

Безплатното паркиране за електромобили в София може да остане в историята. Столичната община обсъжда нови правила, които да въведат годишен винетен стикер за притежателите на електрически превозни средства и по-строг контрол върху служебните абонаменти. Целта е да се предотврати блокирането на улици и паркоместа, особено в централните зони, където все повече коли стоят с месеци без да се местят.

Проблемът с безплатното паркиране

Според официални данни на МВР от общо 1 200 000 пътни превозни средства в София едва около 12 700 са електрически, т.е. около 1 процент. Но именно тези коли създават сериозен дисбаланс в зоните за платено паркиране.

„В момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони“, обясни пред Нова телевизия Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО. По думите му част от собствениците на електромобили „злоупотребяват с тази привилегия“ и държат колите си седмици наред на едно и също място, което блокира ограничените паркоместа в идеалния център.

Годишен винетен стикер от 2027 г.

Контрера предлага въвеждането на годишен винетен стикер за електромобилите, който да влезе в сила от 1 януари 2027 г. „Това дава достатъчно преходен период, а идеята е да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили“, посочи той.

Новата мярка ще цели по-справедливо разпределение на паркоместата и ограничаване на злоупотребите със сегашния режим, който стимулира безконтролното оставяне на електрически коли в синята и зелената зона. Според Контрера, това ще бъде стъпка към „по-устойчива и предвидима организация на движението в града“.

Служебните абонаменти - „ахилесовата пета“ на общината

Освен електромобилите, на вниманието на Столичния общински съвет е и темата за служебните абонаменти, които от години предизвикват недоволство сред гражданите. „Служебният абонамент е една от ахилесовите пети на общината“, призна Контрера.

Той предупреди, че ако общината реши да ги ограничи без ясни правила, институциите вероятно ще започнат да си създават т.нар. „зони за сигурност“. За да се избегне това, Контрера ще предложи нов текст, който ясно да определя кога и как може да се създава такава зона. „Още следващата седмица ще внеса текст, който разписва, че зона за сигурност се създава със заповед на кмета и с одобрена организация на движението“, уточни той.

Ако бъде прието, предложението може да сложи край на хаоса около служебните абонаменти и да отвори път за по-достъпно паркиране в центъра на София – не само за електромобилите, но и за всички столичани.

