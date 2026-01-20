Огнен ад в култов исторически комплекс, 7 коня загинаха

Пожар е избухнал тази нощ в историко-географския комплекс "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Сигналът за пламъците е подаден в 3.25 ч.

Леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

Загинали са седем коня, а пристигналият на място екип е успял да спаси четири животни. Нанесени са големи материални щети.

От варненската полиция добавиха, че предстоят огледи, но по първоначални данни не става дума за умишлен палеж.

Прабългарското селище "Фанагория" е единственият по рода си действащ музей на открито в страната. Комплексът е копие на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, действащи занятчийски работилници, възстановени старинни костюми, въоръжение, битови предмети и обзавеждане. Оформен е площад с капище, ханска и шаманска юрти, има стрелбище и трибуна за зрителите.

През август 2024 г. кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че комплексът ще бъде премахнат от парка в кв. "Аспарухово" заради изтекло разрешително.





