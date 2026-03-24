Голяма драма с агнешкото за Великден

За една година агнешкото месо е поскъпнало с над 10%, показва справка на bTV. Сред причините – увеличение при фуражите и по-малко отглеждани овце в България.

Една от големите хранителни вериги пуска тази седмица агнешко на промоционална цена. Резултатът е, че то свършва за часове.

Миналия Великден килограм българска агнешка плешка е струвала около 26 лв., или 13 евро. За празника тази година цената е 16 евро.

С 20 000 са намалели овцете, отглеждани в България. Затова цената на агнешкото е по-висока и се очаква внос на около 1000 тона агнешко месо.

Екип на телевизията направи проверка и в два областни града – Ямбол и Пловдив.

В Халите в Ямбол преди година по Великден имаше опашки за агнешко, а търсенето на българско месо беше голямо. Днес е празно, въпреки че цените не са повишени – 11-13 евро за килограм. Според търговците до Великден агнешкото ще поскъпне с 20% до 30 %. Поскъпването ще тръгне от производителите, кланиците, доставчиците и по веригата – до щанда.

В месарница в Пловдив вече са обявили цената на агнешкото, но самото месо ще се предлага от утре. Най-търсеното – агнешкият бут ще се продава на цена от 18,90 евро за килограм.

Запитванията за агнешко месо са в ход от началото на месеца, казват в магазина.



Както всяка година, търговците очакват голямото пазаруване да бъде в дните преди празника.

