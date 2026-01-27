Георги Тошев с вълшебни думи за любовта на Лили Иванова

Георги Тошев се сбогува през социалните мрежи с Личо Стоунса. Големият китарист Илия Караянев, известен и с любовта си с Лили Иванова, си отиде на 76 години. Ето какво пише за него Георги Тошев:

Днес си отиде един от най-големите китаристи, които някога съм слушал.

Личо Стоунса беше всичко друго, но не и обикновен. Голям на ръст, на гняв, на свирене и на обичане.

Можеше да изсвири всичко - от най-твърдия рок до най-финия джаз. Свиреше с легендите - Емил Димитров, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова... Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай.

Благодарен съм за срещите ни и за разказите му.

Помня как ме ядоса, когато категорично отказа да го снимам. Беше инатлив и особен, но после бирата за компенсация изтри горчивината от провалените снимки и остави вкуса на истинското приятелство.

Животът му беше филм, в който имаше всичко:

• Много любов и една голяма Лили (която винаги наричаше най-голямата си любов и за която говореше малко, с кавалерско мълчание);

• Сблъсъци с ДС и карцери, пътища без край и бурни запои;

• Красиви жени и безкрайни купони.

Никога не го чух да хленчи.

Беше от старата порода на тези, които носят белезите си с гордост.

Пазя спомените му и тепърва ще разказвам за него, защото историите му заслужават да се знаят.

Светъл път, Личо!

Вече си при големите, където няма карцери, а само безкрайно свирене.





