Днес рожден ден прaзнувaт
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Владимир Карамазов, актьор
Александър Томов, бизнесмен, бивш президент на ЦСКА
Акад. Георги Милошев, геофизик
Радослав Лукаев, тенисист
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Днес рожден ден прaзнувaт
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